В Уфе открыли центр дневной занятости для людей с ОВЗ

В Уфе появился еще один центр полезной дневной занятости для людей с инвалидностью. Он создан для ребят от 18 до 35 лет с ментальными и физическими нарушениями развития, чтобы приспособить их к самостоятельной жизни и социальной активности. Официальное открытие пространства состоялось при поддержке региональной общественной организации «СоДействие» и правительства республики.

С первых минут новое пространство окутывает добродушной атмосферой. Каждого вошедшего встречают с башкирским гостеприимством. Ну и какое торжественное открытие без перерезания ленты. Новый центр полезной дневной занятости для людей с инвалидностью открыл свои двери.

И это действительно так. То, что обычному человеку кажется простым делом, для большинства подопечных центра – навык, приобретенный с большим трудом. Но благодаря помощи наставников здесь ребята осваивают шитье, столярное и гончарное мастерство, занимаются в кружке декоративно-прикладного творчества, осваивают театральное искусство и музыку. Учатся и базовым навыкам – готовить еду, вести домашний быт. А главное – общаются.

Оторвать их от дела бывает непросто, ведь каждый нашел занятие по душе и по силам. Многое из декора центра сделано их руками, к слову, изделия, созданные ребятами, доступны и к продаже. На сегодняшний день в двух филиалах центра насчитывается около 60 подопечных. Новое пространство ежедневно посещают около 25 ребят.

Свое призвание нашли и родители детей с ОВЗ, которые не понаслышке знают особенности обучения таких ребят. Так, в новом пространстве работают четыре мамы и один папа, дети которых тоже посещают центр. Например, дома Гульназ Гималетдинова учила свою дочь Эльзу готовить, теперь помогает освоить этот необходимый навык людям с инвалидностью.

Открытие центра реализовано за счет целевого финансирования по программе пилотного проекта социального воздействия в сфере соцобслуживания «Новые возможности». Финансирование также покрывает оплату труда сотрудникам и сопровождаемое проживание на три года вперед. Помимо всего прочего, ранее были созданы и учебные квартиры, где люди с ОВЗ учатся и пробуют жить и вести быт самостоятельно.