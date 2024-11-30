В Уфе бывшие участники СВО готовятся к «Кубку Защитников Отечества»

Готовы принять в свой дружный коллектив. Ветераны специальной военной операции формируют сборную команду Башкортостана по зимним видам спорта для участия в турнире за «Кубок Защитников Отечества». А недавно башкирская дружина, в составе которой участники СВО с поражением опорно-двигательного аппарата, приехала из Сочи, где проходило первенство по летним видам.

По три человека с каждой стороны. Это только на время тренировок. На турнирах волейбол сидя, как и обычный, играется шесть на шесть. Правила практически идентичные. Единственный нюанс — высота сетки здесь всего лишь 115 сантиметров.

У каждого своя судьба и история, но всех их объединяет одно: они участвовали в специальной военной операции и, выполняя свой долг, получили тяжёлые ранения. И даже лишившись рук или ног, не закрылись от общества. Продолжают полноценно жить и, больше того, представлять интересы республики на спортивной арене. Недавно сборная команда ветеранов специальной военной операции вернулась из Сочи, где проходил «Кубок защитников Отечества» среди участников СВО с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Кубок Защитников Отечества» — межрегиональное спортивное первенство среди ветеранов СВО с инвалидностью. Его проводят с целью реабилитации бойцов и вовлечения их в паралимпийское движение. В ноябре прошлого года турнир впервые прошёл в Башкортостане, а недавно разыграли и первый всероссийский кубок.

Где определяли лучших как раз в волейболе сидя, а также настольному теннису, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, армрестлингу и пауэрлифтингу. В сборной республики есть и профессиональные спортсмены. Например, Олег Муфтахутдинов — мастер спорта по биатлону. Поэтому принцип «главное — участие, а не победа» здесь не работает.