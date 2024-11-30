«Салават Юлаев» обыграл московский «Спартак» в домашнем матче

«Салават Юлаев» продолжает громить соперников. Сегодня наша команда принимала «Спартак» из Москвы. В первой двадцатиминутке гости открыли счёт. Это сделал Вениамин Королёв. Зато во втором периоде уфимцы трижды поразили ворота соперника. Сначала отличился Джошуа Ливо, затем Денис Ян, а Владислав Ефремов забросил первую шайбу в сезоне.
В заключительном игровом отрезке Ливо оформил дубль, всего в матче он набрал 3 очка. Поставил точку в этой встрече Александр Шаров. Победа «Салавата» — 5:1. 2-го декабря на «Уфа-Арене» наша команда примет «Трактор» из Челябинска.