«Салават Юлаев» обыграл московский «Спартак» в домашнем матче

«Салават Юлаев» продолжает громить соперников. Сегодня наша команда принимала «Спартак» из Москвы. В первой двадцатиминутке гости открыли счёт. Это сделал Вениамин Королёв. Зато во втором периоде уфимцы трижды поразили ворота соперника. Сначала отличился Джошуа Ливо, затем Денис Ян, а Владислав Ефремов забросил первую шайбу в сезоне.