В Уфе стартовал корпоративный фестиваль «Трудовые резервы»

В турнире выступают сильнейшие спортсмены ведущих компаний республики. Соревнования продлятся два дня и пройдут на разных площадках города. К примеру, в спорткомплексе «Динамо» стартовали состязания по волейболу, дартсу, шахматам и плаванию. Всего участники выступят в 17 разных дисциплинах.

В фестивале принимают участие сотрудники 10-ти предприятий и организаций республики. Итоги подведут в личном и в командном первенстве по результатам выступлений во всех дисциплинах и категориях среди мужчин и женщин и в смешанных соревнованиях.