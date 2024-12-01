В Башкирии в ДТП пострадали 9 человек

30 ноября в Башкирии произошла крупная авария. В дорожно-транспортном происшествии пострадали 9 человек.

На 97 км автодороги Уфа-Янаул столкнулись два автомобиля. 30-летний водитель на «Фольксваген Джетта» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с ВАЗ.

Помощь врачей потребовалась 9 пострадавшим. В отечественном авто находились 3 человека, а в иномарке – 6. Среди пострадавших 7-летняя девочка, состояние которой оценивается как тяжёлое.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.