В Башкирии в пожаре пострадала многодетная мать

Сегодня, 1 декабря, в Кушнаренковском районе произошёл крупный пожар. Подробности инцидента сообщили в МЧС.

В деревне Ахметово женщина наводила порядок в котельной своего дома. Она кинула молоток в сторону и попала в газовый баллончик. Произошла вспышка – женщина получила ожоги. Супруг пострадавшей попытался потушить пожар, но тоже получил травмы.

Женщина вывела из дома пятерых детей возрастом от 1 года до 13 лет и обратилась в МЧС. Огонь распространился на площади 1 кв.м.

Пострадавшей матери потребовалась госпитализация. Отец семейства от помощи врачей отказался.