Форум сотрудничества России и Казахстана: итоги для Башкирии

На неделе в Уфе завершилось одно из главных международных событий года – форум «Россия – Казахстан». Не просто соседи, а союзники и партнеры. Так обозначили взаимоотношения двух государств Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, которые принимали участие в мероприятии. Центрально-азиатская страна – ключевой партнер и для Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что регионы связаны не только торгово-экономически, у нас общие корни и история. За два дня форума было проведено более 800 деловых встреч, в результате которых между предпринимателями достигнуто порядка 100 договоренностей.

Президенты двух стран приветствуют участников форума из Казахстана, где Владимир Путин находился с государственным визитом. Российские инвестиции в экономику союзного государства – 13 миллиардов долларов. Путин подчеркнул: региональные связи – фундамент развития двухсторонних отношений. Высокую степень интеграции между нашими странами отметил и президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев также поздравил Уфу с юбилеем и отметил, почему форум проводится именно в башкирской столице.

Башкортостан и Казахстан – не только партнеры по торгово-экономической деятельности. По словам Радия Хабирова, регионы связывают общие корни. Выступление он в знак уважения начал на казахском языке. Глава Башкортостана рассказал о сделанном ему подарке – книге, написанной отцом Касыма-Жомарта Токаева. В знак дружбы издание перевели на башкирский язык.

Одно из ключевых событий форума – подписание меморандумов о сотрудничестве с акимами Актюбинской и Костанайской областей – крупнейших в союзном государстве.

Республиканские предприятия активно вовлечены в экономику страны. Четыре крупных промышленных проекта на 350 миллионов долларов совместно реализуют Башкортостан и Казахстан. Речь идет о совместной деятельности компаний в Актюбинской области по добыче титан-циркониевых руд. В Усть-Каменогорске организовано производство медицинской мебели и оборудования.

В другой части страны, в Костанае, предприятие из Белорецка к концу года планирует начать выпуск пружин для вагонов. В Павлодаре партнеры ведут работу по созданию химического кластера.

На форуме работала B2B площадка. За два дня предприниматели обеих стран провели 800 встреч и заключили десятки договоренностей.

Украшением форума стала выставка народных художественных промыслов двух государств. В ремесле – душа народа, говорит казахский дизайнер Ырза Турсунзада. А за этническими изделиями – будущее. При их правильной стилизации они смогут занять достойную нишу на рынке.

Форум регионов невозможно представить без гастрофестиваля. Через кулинарные шедевры гости могли лучше узнать друг о друге. Кулинарными способностями удивляла и принимающая сторона форума. Гигантская урама, выкрашенная в цвета башкирского флага, выпекалась кондитерами целую неделю, чтобы стать одним из самых ярких блюд на гастрофестивале.