Бойцы роты РЭБ полка «Башкортостан» рассказали о своей работе

В одном строю. Недавно образованная рота радиоэлектронной борьбы мотострелкового полка «Башкортостан» оказывает эффективную поддержку бронегруппам, артиллерии и штурмовикам подразделения. Главная задача – обеспечить чистое небо и проложить безопасный коридор для продвижения наших войск на Краснолиманском направлении ЛНР. Кто и как борется с FPV-дронами противника?

В Серебрянском лесничестве особую роль играют группы РЭБ – радиоэлектронной борьбы. Без этих ребят очень сложно вести боевые действия, потому что всё небо кишит дронами. И именно отряды РЭБа обеспечивают прикрытие как нашей пехоты, так и бронетехники, которая выполняет поставленные задачи на самой передней линии.

На этих кадрах видно, как системы РЭБ, которые можно узнать по антеннам, помогают вооружённым силам России преодолевать рой вражеских БПЛА при наступлении. Подлетая к нашей технике, дроны ВСУ попадают под действие радиоэлектронной борьбы и падают в нескольких метрах. Или, потеряв ориентиры, оказываются под шквальным автоматным огнем.

Доброволец с позывным «Удав» – уроженец Белгородской области. Подписал контракт после того, как его малая родина оказалась под ударами дронов ВСУ. Вот уже несколько месяцев помогает башкирским подразделениям продавливать оборону противника под Кременной.

Данный прибор называется «Дружинник». Он позволяет определять все частоты, на которых летают FPV и другие дроны. Независимо от того, дрон это или что-то, если есть радиосигнал, этот прибор его определяет. Также он помогает определить близость дрона. Чем мощнее сигнал, там он ближе. позывной «Удав»

Боец с позывным «Абдул» только за один боевой выход сажает от пяти вражеских дронов и больше. Среди трофеев немало и западных образцов БПЛА.

«Комики» мы их называем, к ним крепятся снаряды от гранатомета противотанковые. Они срабатывают при ударе. Есть со сбросниками – к ним крепятся гранаты, которые сбрасывают. Бывают разведчики-дроны, которые корректируют минометчиков или танкистов противника. позывной «Абдул»

Бойцы роты РЭБ говорят, что нельзя недооценивать противника. Операторы вражеских дронов меняют частоту, чтобы не попасть под воздействие наших приборов. Поэтому каждый боевой выход сопряжен с риском.

После этого уже понимаешь, какую работу ты провел. А в момент работы ты этого не замечаешь. Не думаешь об этом. У нас есть ребята, которые отличились и представлены с госнаградам. позывной «Варяг»

И FPV-дроны сажаем, обнаруживаем дроны-разведчики, также Р19 – это гексакоптеры, или в простонародье «Баба Яга» называется. То есть всё, что в воздухе, всё, что летит – всё в нашей компетенции. И чем больше мы остановим, тем положительнее результат. Останутся живыми мужья, отцы, просто бойцы нашего полка «Башкортостан». позывной «Гений»

В составе роты служат уроженцы разных районов республики. И малая родина не забывает своих защитников. Каждый месяц в составе гумконвоев подразделение получает не только детские письма и личные посылки, но и всю необходимую технику и спецсредства.