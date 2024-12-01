Бойцы батальона им. Салавата Юлаева прибыли в краткосрочный отпуск

В воскресенье в краткосрочный отпуск из зоны проведения спецоперации прибыли военнослужащие второго башкирского батальона спецназначения имени Салавата Юлаева. Торжественная церемония встречи по традиции прошла на Советской площади у памятника Минигали Шаймуратову.

Едва открылись двери автобуса, встречающие взглядом пытаются отыскать своих близких. Момента, когда они смогут обнять друг друга, бойцы и их родственники ждали все последние полгода.

Второй батальон имени Салавата Юлаева был сформирован в 2023 году. Как и первый, он действует в структуре войск Национальной гвардии. У большинства солдат за плечами боевой опыт в Афганистане и на Северном Кавказе. От имени главы республики военнослужащих, отличившихся при выполнении специальных задач, наградили медалями и благодарственными письмами.

Для мамы бойца с позывным «Фригат» эта встреча стала настоящим сюрпризом. Дочери специально не предупредили её о приезде сына. Людмила Бакурова думала, что просто идет на экскурсию.