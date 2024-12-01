Прямая линия с Главой Башкирии: как жители решают свои проблемы

Совсем немного остается до прямой линии с Главой Башкортостана. Она пройдет 3 декабря. Радий Хабиров лично ответит на вопросы жителей республики. Мероприятие будут транслировать в том числе телеканалы БСТ, «Салям» и радиостанция «Юлдаш». Задать вопрос можно сейчас через телеграм-бот «Прямая линия Главы Башкортостана», через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» и на сайте glavarb.ru. Ну а пока вспомним, как предыдущие прямые линии помогали решать проблемные вопросы.

64-летний Рамиль Исянгужин всю жизнь проверял здоровье в старом медпункте деревни Новосубхангулово в Бурзянском районе. Старался ходить пореже – из-за холода в ФАПе не задерживались и пациенты, и сами фельдшеры. За помощью пенсионер обратился к главе республики. Свой вопрос оставил в комментариях под постом о прямой линии. И уже 7 декабря получил ответ. А еще через месяц затянувшееся на годы строительство современного фельдшерско-акушерского пункта завершили и запустили в работу. Медперсонал теперь постоянный. Если нужно, проводят онлайн-консультации с коллегами из райцентра.

Я через компьютер звоню участковому врачу, и этот пациент рассказывает свои жалобы врачу. Он назначает лечение или приглашает его в ЦРБ, чтобы сдать анализы или на прием. Это удобно. Юлия Мурзабаева, фельдшер фельдшерско-акушерского пункта д. Новосубхангулово

А вот жители Буздяка во время прямой линии попросили помочь с реализацией проекта «Башкирский дворик».

По правде говоря, я даже не ожидал. Для меня это был как гром среди неба. Мне позвонили, сказали, что наше обращение прошло. Наш двор находится при въезде в Буздяк, это, можно сказать, лицо Буздяка. И уже не стыдно даже перед гостями. От лица жителей наших домов хочу выразить огромную благодарность Радию Фаритовичу, его команде за такую оперативную помощь в решении этого нашего вопроса. Азат Галеев, житель с. Буздяк

Мечта сбылась и у жителей села Елань-Чишма. Школьники ютились в деревянных постройках 40-х годов. Во время рабочей поездки глава республики дал возможность сельчанам самим выбрать проект школы их мечты. Строительство началось в 2021, но затянулось из-за недобросовестных подрядчиков. Тогда сельчане обратились к руководителю региона в социальных сетях.

В мае 2021 года строители к нам пришли, сказали, что начнут в мае, а в следующем году в сентябре будет новая школа. Но строительство затянулось, менялись строительные компании, поэтому мы решили напрямую обратиться к нашему главе Радию Хабирову, и, слава богу, он нас услышал, хотя время было очень сложное. Он человек слова, и спасибо ему за это, мы просили у него содействия в завершении строительства, и он нас услышал, слово свое сдержал. Алина Павлова, учительница русского языка Елань-Чишминской школы

Команда «Единого сердца» бьется в унисон по всему Бижбулякскому району. Недостатка в волонтерах нет, но не хватало сырья. В прошлом году бижбулякские мастерицы обратились на прямую линию Главы Башкортостана.

Жители республики обращаются к главе республики с разными вопросами, которые касаются сферы и жилищно-коммунального хозяйства, и транспорта, и здравоохранения. Может быть, это не столь масштабные задачи, но от их решения зависит комфорт района, села или города. Например, в Мечетлинском районе жители села Большая Ока с трудом добирались до Большеустьикинского, а там и работа, и школа. Обратились к главе во время прошлогоднее прямой линии.

Мы обращались от имени жителей на прямую линию к главе Республики Башкортостан по вопросу восстановления пассажирского маршрута Большая Ока – Большеустьикинское. Благодаря этому решению маршрут начал функционировать. Что вызывает радость у жителей района. Гульнара Хупутдинова, жительница с. Большая Ока

Попавшему в прошлом году с друзьями в беду Султану Галимзянову на помощь пришли павловские спасатели. В благодарность мужчина решил обратиться на прямую линию главы республики и попросил для отряда новую технику. Так, помимо снегоболотохода, у спасателей уже этим летом появилось новое судно на воздушной подушке «Славир».

Видеообращение к Главе Башкортостана оставили жители деревни Мамады Бураевского района. Сейчас газопровод уже проложили.

Главе республики Радию Фаритовичу огромное спасибо от всех нас, что сразу уже такую хорошую сторону повернули. Эльвира Тимерзянова, жительница д. Мамады