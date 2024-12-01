Прямая линия с Главой Башкирии: как жители решают свои проблемы

Совсем немного остается до прямой линии с Главой Башкортостана. Она пройдет 3 декабря. Радий Хабиров лично ответит на вопросы жителей республики. Мероприятие будут транслировать в том числе телеканалы БСТ, «Салям» и радиостанция «Юлдаш». Задать вопрос можно сейчас через телеграм-бот «Прямая линия Главы Башкортостана», через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» и на сайте glavarb.ru. Ну а пока вспомним, как предыдущие прямые линии помогали решать проблемные вопросы.
64-летний Рамиль Исянгужин всю жизнь проверял здоровье в старом медпункте деревни Новосубхангулово в Бурзянском районе. Старался ходить пореже – из-за холода в ФАПе не задерживались и пациенты, и сами фельдшеры. За помощью пенсионер обратился к главе республики. Свой вопрос оставил в комментариях под постом о прямой линии. И уже 7 декабря получил ответ. А еще через месяц затянувшееся на годы строительство современного фельдшерско-акушерского пункта завершили и запустили в работу. Медперсонал теперь постоянный. Если нужно, проводят онлайн-консультации с коллегами из райцентра.
А вот жители Буздяка во время прямой линии попросили помочь с реализацией проекта «Башкирский дворик».
Мечта сбылась и у жителей села Елань-Чишма. Школьники ютились в деревянных постройках 40-х годов. Во время рабочей поездки глава республики дал возможность сельчанам самим выбрать проект школы их мечты. Строительство началось в 2021, но затянулось из-за недобросовестных подрядчиков. Тогда сельчане обратились к руководителю региона в социальных сетях.
Команда «Единого сердца» бьется в унисон по всему Бижбулякскому району. Недостатка в волонтерах нет, но не хватало сырья. В прошлом году бижбулякские мастерицы обратились на прямую линию Главы Башкортостана.
Жители республики обращаются к главе республики с разными вопросами, которые касаются сферы и жилищно-коммунального хозяйства, и транспорта, и здравоохранения. Может быть, это не столь масштабные задачи, но от их решения зависит комфорт района, села или города. Например, в Мечетлинском районе жители села Большая Ока с трудом добирались до Большеустьикинского, а там и работа, и школа. Обратились к главе во время прошлогоднее прямой линии.
Попавшему в прошлом году с друзьями в беду Султану Галимзянову на помощь пришли павловские спасатели. В благодарность мужчина решил обратиться на прямую линию главы республики и попросил для отряда новую технику. Так, помимо снегоболотохода, у спасателей уже этим летом появилось новое судно на воздушной подушке «Славир».
Видеообращение к Главе Башкортостана оставили жители деревни Мамады Бураевского района. Сейчас газопровод уже проложили.
Не все вопросы звучат в эфире прямой линии – это невозможно физически. Но ни один не остаётся без ответа. Будь это запрос через соцсети, видеопослание или обращение по телефону прямой линии. В этом году она состоится 3 декабря в 19:00. Задать свой вопрос можно любым удобным способом: через телеграм-бот «Прямая линия Главы Башкортостана», платформу обратной связи на портале «Госуслуги» или специальный раздел на сайте главы республики. Можно записать видеовопрос. Приём обращений на прямую линию с руководителем Башкортостана завершается 2 декабря в 19:00