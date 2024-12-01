«Профессиональные соседи»: как в Уфе чёрные риелторы захватывают квартиры

Пытки холодом, громкой музыкой и провоцирование на драки. Всё это методы, с помощью которых чёрные риелторы пытаются избавиться от прежних владельцев. Даже появился термин «профессиональные соседи». Это люди, которые скупают доли в квартирах или домах, а затем делают жизнь других невыносимой. Такие ситуации, как говорят эксперты, сплошь и рядом.

Их дом больше не их крепость, а скорее проходной двор. Замки на входной двери заменил новый собственник, который выкупил долю в двухкомнатной квартире. Причем сам владелец в своей комнате не жил, рассказывает пенсионер Олег Соколов. Вместо него там по доверенности все время появлялись не самые интеллигентные друзья и знакомые. Пьяные меломаны поставили весь дом на уши.

А не так давно непрошеные гости все же съехали, правда, даже в этом случае сумели здорово подпортить жизнь супругам Соколовым. В запертой комнате они оставили нараспашку окно, и это – при минусовой температуре.

Когда-то доля принадлежала его дочери. Но из-за семейных разногласий она продала ее человеку, который, как утверждают супруги, вообще живет в другом регионе. Сумма за 17 квадратов непомерно большая – почти 3,5 млн рублей.

Пытки холодом и громкой музыкой – не что иное, как способ вытравить людей из их же квартиры, уверены юристы. Есть даже термин – «профессиональные соседи». Люди четко знают юридические тонкости, но все же в этом случае они допустили нарушения, считает юрист.

Нашумевшая история с участием «профессиональных соседей» произошла в Уфе этим летом. Мужчины скупали доли в частных домах, а затем под предлогом ремонта едва ли не разрушали большую часть строения. Условия для жизни в таких домах после их вмешательства также становились невыносимыми.