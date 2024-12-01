В России с декабря вступает в силу ряд новых законов

В последний месяц года в стране вступают в силу новые законы. Посредники не смогут принимать экзамены у мигрантов, а участников СВО освободят от взыскания исполнительного сбора. Также вступает в силу запрет пропаганды идеологии чайлдфри.

Без посредников

Посредники теперь не смогут принимать экзамены у мигрантов. Отныне сертификат о владении русским языком смогут выдавать только государственные учреждения, включенные в специальный перечень. Речь идет также и про знание истории России и основ законодательства. Правительство определит точный размер платы за экзамен.

По-белому

Кроме того, начнут действовать меры по противодействию отмыванию денег. Нотариусы теперь вправе требовать документы у клиента или его представителя, предусмотренные законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. О подозрительных операциях же будет сообщаться в Росфинмониторинг.

Отмена взысканий

Участники специальной военной операции, имеющие долги, не будут платить исполнительский сбор. Он составляет 7% от взысканной суммы либо от стоимости имущества. А вынесенные ранее постановления будут отменены. Тем же, кто заключит контракт, начиная с декабря 2024-го, будут списаны просроченные кредиты до 10 млн. Это касается и супругов бойцов.

Запрет чайлдфри

Теперь запрещена пропаганда осознанного отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Дополнения вносятся в шесть действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ, смены пола. Штраф составит до 5 млн рублей. Напомним, что недавно в стране был введен запрет усыновления детей гражданами стран, где разрешена смена пола.

Моё место

Теперь легче станет зарегистрировать машино-место. Речь и паркинге многоквартирного дома и коллективной автостоянке, если они находятся в общей долевой собственности. Обходить всех соседей для согласия больше не нужно. Достаточно заключить договор с кадастровым инженером, который сам проведет процедуру определения границ и публичного оповещения. Если в течение месяца не поступит возражений, то место можно регистрировать на себя

Срок за подлог

За подложные налоговые декларации теперь можно сесть в тюрьму. То же касается и липовых счетов-фактур. Срок лишения свободы может составить до 7 лет. Сюда относятся ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг или о передаче имущественных прав.

Право на свидание

Осужденные, находящиеся в СИЗО, теперь будут иметь право на свидания. Причем не только краткосрочные, но и длительные. Но это будет возможно с письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело.

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