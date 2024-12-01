«Между нами»: XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней. Главным событием недели стал XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе.

Снова Башкирия – в фокусе общественно-политического внимания. Мы уверенно держим марку и статус одной из самых востребованных площадок в стране для обмена опытом, межрегиональных и международных связей. На этот раз Уфа приняла более 3 тысяч участников, делегации из 30 регионов России и 13 регионов Казахстана, стратегического партнера нашей страны.