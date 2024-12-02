В Башкирии прошёл инклюзивный фестиваль детского творчества

В городе Октябрьский прошёл открытый инклюзивный фестиваль детского и юношеского творчества «Нурлыкай». Он приурочен к Международному дню инвалидов. Организатором выступает Октябрьское отделение республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Поддержку оказал муниципалитет.

Всех гостей ждали мастер-классы по изготовлению поделок из фетра, создание космической карты из песка и аквагрим. Также прошла творческая выставка, где представлены работы пациентов отделения реабилитации детей и подростков с ОВЗ. Юные участники выступили на сцене со своими номерами. Стихи, песни, танцы. Выступали дети из разных школ. Все участники фестиваля получили дипломы ценные призы.