В Башкирии в начале недели ожидаются небольшие осадки и гололед

По информации Башгидромета, сегодня ожидается небольшой снег, в некоторых местах — умеренные осадки. Также гололед в отдельных районах. Ветер будет умеренный, западный. Температура воздуха в дневное время составит от -4 до + 1°С.
Во вторник, 3 декабря, ночью возможны небольшие снегопады. Днем — мокрый снег. Также в некоторых местах ожидается гололед. Ветер юго-западный, умеренный. Температура ночью составит от -6 до -1°С, а при прояснении может опуститься до -11°С. Днем температура останется в пределах -4 до +1°С.
Середина недели, 4 декабря, также принесет небольшие снегопады ночью и мокрый снег днем. Гололед в некоторых местах и на дорогах. Ветер останется юго-западным, умеренным. Температура ночью будет варьироваться от -6 до -1°С, а днем составит от -4 до +1°С.