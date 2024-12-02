Участник СВО из Башкирии удостоен Георгиевского креста IV степени

Боец СВО из Башкирии с позывным «Рафис», получил Георгиевский крест IV степени за проявленное мужество и героизм на фронте. Он поделился с «Башинформом», что начал службу в 2022 году во время частичной мобилизации.

«Рафис» рассказал о задачах, поставленных перед его подразделением, которые заключались в вытеснении противника в районе Кременной. Их взвод успешно справился с этой задачей, и враг не смог удержать свои позиции, отступив на несколько километров. Военнослужащие, которые проявили себя в ходе этой операции, были отмечены государственными наградами.

Боец также отметил, что во время выполнения своих обязанностей получил несколько ранений. Он подчеркнул, что это нелегкая работа, но он гордится тем, что защищает свою Родину вместе с земляками, так как большинство бойцов их роты из Баймакского района. Он надеется на скорую победу и возвращение домой.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).