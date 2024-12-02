В Башкирии пожар унес жизни 4-летнего мальчика и пенсионерки

В Башкирии в селе Краснохолмский в результате пожара погибли 4-летний мальчик и пожилая женщина. Огонь вспыхнул на первом этаже квартиры, в которой находилась беременная женщина и трое детей.

Когда женщина услышала сигнал пожарной сигнализации и увидела возгорание на потолке, сумела собрать детей и выбежать на улицу. Однако огонь быстро распространился, охватив общие коридоры, соседние квартиры и крышу здания.

На втором этаже проживала другая семья с тремя детьми. Мать смогла вывести двоих, но 4-летний мальчик остался внутри. Спасатели обнаружили его тело. 30-летняя мать ребенка была найдена в бессознательном состоянии из-за отравления дымом и была госпитализирована в реанимацию.

Также при тушении огня была найдена 81-летняя женщина на первом этаже. К сожалению, она скончалась. Пожар повредил шесть квартир и крышу. Площадь возгорания составила 455 кв.м. Огонь был локализован и потушен благодаря усилиям 33 сотрудников и 10 единиц техники.

На место происшествия выехала оперативная группа под руководством врио начальника ГУ МЧС по РБ Эдуарда Идрисова. На месте работают прокуроры и следователи. В районной администрации запланировано заседание. Также организован временный пункт размещения для пострадавших.