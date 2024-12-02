Многопрофильный колледж в Уфе отметил 85-летие

Уфимский многопрофильный профессиональный колледж отметил 85-летний юбилей. В городском дворце культуры прошло чествование преподавателей и сотрудников колледжа. На сцене прошла торжественная церемония вручения наград.

Часть наставников получили почетные грамоты Министерства просвещения страны. Поздравить колледж с юбилеем пришли представители руководства администрации столицы, министерств и депутаты Госдумы страны и Госсобрания республики. И, конечно же, своими выступлениями порадовали звезды эстрады и творческий коллектив студентов колледжа.