Пожар в Башкирии унес жизнь 74-летней женщины

В Башкирии в деревне Шланлы Аургазинского района пожилая женщина скончалась в результате пожара. По информации от МЧС по РБ, возгорание произошло, когда 74-летняя женщина находилась внутри, а её сын был в бане. Он заметил огонь и попытался войти в дом, но не смог этого сделать из-за сильного задымления и быстрого распространения огня.

Фото №1 - Пожар в Башкирии унес жизнь 74-летней женщины

Пожар был потушен силами МЧС и добровольцев. К сожалению, в результате трагедии была обнаружена погибшая женщина. В настоящее время дознаватель МЧС рассматривает версию, что причиной возгорания могла стать неосторожность при использовании газовой плиты.

Фото: МЧС по РБ.

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