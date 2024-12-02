Пожар в Башкирии унес жизнь 74-летней женщины

В Башкирии в деревне Шланлы Аургазинского района пожилая женщина скончалась в результате пожара. По информации от МЧС по РБ, возгорание произошло, когда 74-летняя женщина находилась внутри, а её сын был в бане. Он заметил огонь и попытался войти в дом, но не смог этого сделать из-за сильного задымления и быстрого распространения огня.