В Башкирии стартовал месячник безопасности на водоемах

В Башкирии начался месячник безопасности на водоемах, который будет длиться с 1 по 31 декабря. Это мероприятие организовано МЧС по республике. С 17 ноября в регионе произошло шесть инцидентов, в результате которых пять человек погибли. Одного удалось спасти.

Специалисты напоминают, что лед на водоемах замерзает неравномерно: он тоньше в устьях рек, на притоках, в местах сильного течения и там, где есть растительность. Для выхода на лед толщиной не менее 10 см. МЧС также советует не выходить на лед в темное время суток и в условиях плохой видимости. Если вы увидели детей на льду, постарайтесь убедить их уйти оттуда.