Глава Куюргазинского района награждён медалью генерала Шаймуратова

Юлай Ильясов, глава Куюргазинского района, вернулся к должности после года службы в зоне СВО. На оперативном совещании в правительстве Башкирии ему вручили медаль имени генерала Шаймуратова.

Ильясов сообщил о своём возвращении к обязанностям на своей странице в соцсетях, где отметил, что провёл первую рабочую встречу после завершения службы. Он признаёт, что проблем в районе не стало меньше, и призывает продолжать работу.

В ноябре 2023 года Ильясов принял решение принять участие в СВО. Ранее он не раз выезжал на передовую с гуманитарными миссиями и почувствовал желание служить вместе с земляками. На фронте он использовал позывной «Самурай».

Юлай Ильясов подчеркнул, что его призыв на службу был мотивирован патриотизмом, и вспомнил слова президента Путина о необходимости действовать решительно в сложных ситуациях. Ильясов отметил, что оставил в районе надёжную команду, и считает, что его долг — защищать родину. Он продлил контракт на службу, чтобы передать свои знания и опыт молодым бойцам. Несмотря на радость возвращения домой, он чувствует связь со своими товарищами на фронте и поддерживает их дух.