В Башкирии инвестиции в основной капитал увеличились на 25%

В Башкирии наблюдается заметный рост инвестиций в основной капитал, которые за девять месяцев 2024 года достигли 462,5 миллиарда рублей. Об этом на заседании правительства республики сообщил Радий Хабиров, ссылаясь на данные Росстата.

Он подчеркнул, что инвестиции увеличились почти на 25% по сравнению с предыдущим годом и это шестой год подряд, когда фиксируется положительная тенденция. В 2023 году этот показатель составил 325,4 миллиарда рублей. Рост инвестиций наблюдается в таких отраслях, как транспорт и логистика, научная сфера, культура и спорт, информационные технологии, обрабатывающая промышленность, здравоохранение, недвижимость и торговля.