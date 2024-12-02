В Башкирии инвестиции в основной капитал увеличились на 25%

В Башкирии наблюдается заметный рост инвестиций в основной капитал, которые за девять месяцев 2024 года достигли 462,5 миллиарда рублей. Об этом на заседании правительства республики сообщил Радий Хабиров, ссылаясь на данные Росстата.

Фото №1 - В Башкирии инвестиции в основной капитал увеличились на 25%

Он подчеркнул, что инвестиции увеличились почти на 25% по сравнению с предыдущим годом и это шестой год подряд, когда фиксируется положительная тенденция. В 2023 году этот показатель составил 325,4 миллиарда рублей. Рост инвестиций наблюдается в таких отраслях, как транспорт и логистика, научная сфера, культура и спорт, информационные технологии, обрабатывающая промышленность, здравоохранение, недвижимость и торговля.

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