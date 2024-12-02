В Башкирия зафиксировали увеличение заболевших COVID-19

В Башкирии наблюдается увеличение случаев COVID-19. За последние сутки было зафиксировано 97 новых заболевших, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на оперативном совещании правительства.

Фото №1 - В Башкирия зафиксировали увеличение заболевших COVID-19

В  стационарном лечении на данный момент находятся 76 пациентов, тогда как 1218 человек лечится амбулаторно. Свободный запас коек составляет 19,5%.

Неделю назад было зарегистрировано 87 случаев коронавируса. Рахматуллин также отметил, что уровень заболеваемости ковидом остается высоким, несмотря на снижение числа случаев сезонных инфекций.

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