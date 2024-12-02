В Башкирия зафиксировали увеличение заболевших COVID-19

В Башкирии наблюдается увеличение случаев COVID-19. За последние сутки было зафиксировано 97 новых заболевших, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на оперативном совещании правительства.

В стационарном лечении на данный момент находятся 76 пациентов, тогда как 1218 человек лечится амбулаторно. Свободный запас коек составляет 19,5%.