Уфимский строитель сразится в финале телешоу за 5 миллионов

У строителя из Уфы Владимира Старцева есть шанс выиграть 5 миллионов рублей в спортивно-развлекательном шоу «Суперниндзя», которое выходит на СТС. Ранее он уже дважды доходил до финала и стремится доказать, что даже самые амбициозные цели достижимы.
В новом сезоне также принимают участие другие уфимцы: школьник Шамиль Илимбетов и помощник бурильщика Владислав Яковлев. Спортсменам предстоит состязаться с участниками из разных стран, включая Францию, Германию, США и Мексику.
Съёмки проходят в Минеральных Водах, где была построена сложная 112-метровая полоса с препятствиями. В этом году участников поддерживают ведущие: Дмитрий Масленников, Василий Артемьев и Валерия Астапова. Финальные соревнования можно будет увидеть 8 декабря в 17:00.
Фото: пресс-служба СТС.