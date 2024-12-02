Уфимский строитель сразится в финале телешоу за 5 миллионов

У строителя из Уфы Владимира Старцева есть шанс выиграть 5 миллионов рублей в спортивно-развлекательном шоу «Суперниндзя», которое выходит на СТС. Ранее он уже дважды доходил до финала и стремится доказать, что даже самые амбициозные цели достижимы.