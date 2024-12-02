В Башкирии преподаватель колледжа погиб в аварии

В Башкирии в результате дорожно-транспортного происшествия погиб преподаватель Дуванского многопрофильного колледжа, 55-летний Александр Чванов. Информация об этом была подтверждена МЧС по РБ.

Авария случилась накануне вечером на участке дороги Кропачево – Месягутово, где столкнулись два автомобиля: «Лада Ларгус» и «семерка», за рулем которой находился Чванов. Увы, он скончался в реанимации Месягутовской центральной районной больницы, где в данный момент находится его жена. Александр Иванович вел уроки по специальным дисциплинам, включая правила дорожного движения, и пользовался большой популярностью среди учеников благодаря интересным занятиям. Коллеги высоко ценили его за принципиальность и профессионализм.