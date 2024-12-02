В Башкирии окажут помощь семье, потерявшей 4-летнего ребёнка в пожаре

В Калтасинском районе пожар унес жизнь 4-летнего ребенка и женщины. В селе Краснохолмский загорелась квартира в двухэтажном доме. Огонь быстро распространился на другие помещения. Сотрудники МЧС, прибыв на место, вынесли из огня тело мальчика – мать пыталась его спасти, но сама надышалась едким дымом.

Сейчас женщина в реанимации. Она потеряла много крови, порезавшись об стекло. Две ее дочери также в больнице. Кроме того, в ходе тушения в другой квартире спасатели обнаружили тело 80-летней женщины. В результате пожара огнем повреждены шесть квартир и крыша. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку. В Госкомитете республики по ЧС озвучили предполагаемую причину возгорания в доме – аварийный режим работы электропроводки.

Семье, в которой при пожаре погиб 4-летний мальчик, окажут всю необходимую помощь. Соответствующее распоряжение руководству Калтасинского района дал сегодня на оперативном совещании правительства глава республики Радий Хабиров.