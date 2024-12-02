Радий Хабиров разъяснил условия отсыпки дорог для садоводов Башкирии

Мы договорились, что даем деньги только тем СНТ, кто привел в порядок организационные документы и чьи дороги поставлены на баланс. Мы не можем тратить бюджетные деньги на дороги, которых нет на балансе.

Глава республики также добавил, что каждый заместитель главы администрации, ответственный за работу с СНТ, должен осознавать свою ответственность в этом вопросе.

По словам Хабирова, садоводы в итоге будут благодарны за улучшение дорожной инфраструктуры, так как многие из них долгое время пользовались крайне неудобными дорогами.

Ранее сообщалось, что во всех СНТ Башкирии до 2030 года планируется установить контейнерные площадки для сбора отходов, а также обеспечить заключение договоров с региональными операторами по вывозу мусора. В дополнение, в планах — подключить к газу не менее 200 СНТ и оформить более 200 тысяч договоров на электроснабжение с их членами.