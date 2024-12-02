Прямая линия с Главой Башкирии помогла решить проблему ремонта дворов

Глава Башкортостана лично ответит на вопросы жителей республики. Уже завтра, 3 декабря, Радий Хабиров проведет ежегодную прямую линию. Мероприятие будут транслировать в том числе телеканалы БСТ, «Салям» и радиостанция «Юлдаш». Кроме того, посмотреть эфир можно будет на официальных страницах Радия Хабирова в российских соцсетях. Прямая линия будет шестой по счету. Благодаря проведению такого формата общения с главой у жителей республики еще эффективнее решаются вопросы. К примеру, после прошлогодней прямой линии в Буздякском и Давлекановском районах реализован проект «Башкирские дворики».
Подтягивания на турнике теперь вполне по силам, даются и упражнения на кольцах – путь к спортивным рекордам начинается на новой площадке, а раньше здесь был пустырь. Новый «Башкирский дворик» появился у жителей Буздяка после обращения к главе региона во время прямой линии в прошлом году.
По программе с мая по октябрь установили системы освещения и видеонаблюдения, смонтировали бордюры, уложили новый асфальт, нанесли разметку и озеленили территорию. Все по согласованию с сельчанами. На реализацию основная часть финансирования выделяется из регионального бюджета – это 94%, муниципалитеты вкладывают 5% и 1% – сами жители.
Оценили новый дворик и жители Давлеканово. Они вспоминают: раньше ребята добирались до школы через грязь и ямы. Сейчас дороги в порядке, а на двух современных площадках играет детвора.
На благоустройство ушло пять месяцев. Основная сложность, по словам подрядчиков, – летняя непогода, поэтому работы хоть и затянулись, но завершили в срок.
Добавим, задать вопрос руководителю региона можно через телеграм-бот «Прямая линия Главы Башкортостана», через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» и на сайте главы республики. Начало трансляции 3 декабря запланировано на 19:00. Видеовопросы принимаются до семи вечера сегодняшнего дня.