Прямая линия с Главой Башкирии помогла решить проблему ремонта дворов

Глава Башкортостана лично ответит на вопросы жителей республики. Уже завтра, 3 декабря, Радий Хабиров проведет ежегодную прямую линию. Мероприятие будут транслировать в том числе телеканалы БСТ, «Салям» и радиостанция «Юлдаш». Кроме того, посмотреть эфир можно будет на официальных страницах Радия Хабирова в российских соцсетях. Прямая линия будет шестой по счету. Благодаря проведению такого формата общения с главой у жителей республики еще эффективнее решаются вопросы. К примеру, после прошлогодней прямой линии в Буздякском и Давлекановском районах реализован проект «Башкирские дворики».

Подтягивания на турнике теперь вполне по силам, даются и упражнения на кольцах – путь к спортивным рекордам начинается на новой площадке, а раньше здесь был пустырь. Новый «Башкирский дворик» появился у жителей Буздяка после обращения к главе региона во время прямой линии в прошлом году.

По правде говоря, я даже не ожидал. Для меня это был как гром среди неба. Мне позвонили, сказали, наше обращение прошло. Наш двор находится при въезде в Буздяк, это, можно сказать, лицо Буздяка. И уже не стыдно даже перед гостями. От лица жителей наших домов хочу выразить огромную благодарность Радию Фаритовичу, его команде за такую оперативную помощь в решении этого нашего вопроса. Азат Галеев, житель с. Буздяк

По программе с мая по октябрь установили системы освещения и видеонаблюдения, смонтировали бордюры, уложили новый асфальт, нанесли разметку и озеленили территорию. Все по согласованию с сельчанами. На реализацию основная часть финансирования выделяется из регионального бюджета – это 94%, муниципалитеты вкладывают 5% и 1% – сами жители.

Раньше ходила по ухабам на палочках, а сейчас я хожу прямо, нигде не спотыкаюсь. На площадках дети, на них смотрю и радуюсь, как хорошо, как счастливо все сделали. Венера Халикова, жительница с. Буздяк

Оценили новый дворик и жители Давлеканово. Они вспоминают: раньше ребята добирались до школы через грязь и ямы. Сейчас дороги в порядке, а на двух современных площадках играет детвора.

Сейчас очень удобно, а раньше всегда были лужи прям по колено. Теперь очень интересно и много где можно поиграть с друзьями. Артём Шевченко, житель г. Давлеканово

Тут сараи были, собаки, чего только не было. Парковочных мест вообще не было, здесь все в грязи было, мучились. Мы рады всему, что они здесь нам произвели, чистоту, порядок навели. Деревья вот даже посадили, как мы хотели. Станислав Хисамутдинов, житель г. Давлеканово

На благоустройство ушло пять месяцев. Основная сложность, по словам подрядчиков, – летняя непогода, поэтому работы хоть и затянулись, но завершили в срок.