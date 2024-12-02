В Башкирии дети из Чишмов поддерживают бойцов СВО

Из поселка Чишмы на фронт отправляют макеты минометов. Об этом рассказала Гульнара Яхина, заведующая Отделом технического творчества ДПиШ. На встрече с участниками СВО местные жители обсудили множество вопросов и поделились радостью от живого и здорового возвращения одного из бойцов, который также рассказал о своем отпуске и выполненных задачах.

Встреча прошла в дружеской атмосфере, где военнослужащие открыто общались с ребятами, рассказывая о жизни в армии и способах защиты родины. Дети и их родители активно участвуют в помощи солдатам, начиная с первых дней СВО. Они отправляют гуманитарные грузы, включая свечи. Обучают всех желающих их изготовлению, проводя мастер-классы. Военнослужащие отметили, что в свечах находили письма и сувениры, сделанные руками детей.

На встрече ребята подарили много разных подарков. Учащиеся «Цифрового завода: 3D-печать» изготовили детали для квадрокоптеров, дошкольники из «Малышка» нарисовали открытки. Старшеклассники из «IT-технологий» подготовили специальные поздравления для своих защитников. Обсуждались и полезные предметы, такие как печки и макеты минометов, которые помогают на передовой.

Солдаты в свою очередь пожелали всем детям успехов в учебе и поддержали их увлечения. Каждый ученик смог выразить свою поддержку и надежду на скорое возвращение военнослужащих домой с победой.