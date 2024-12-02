Семья бойца из Башкирии приютила фронтового пса

Обрёл семью. Более 1500 километров на поезде и в машине, четыре региона и пять населённых пунктов – путь, который преодолел фронтовой пёс по кличке Арей, чтобы попасть к новым хозяевам – семье бойца СВО.

Пёс Арей попал в подразделение, будучи щенком, жил с бойцами в окопах и сопровождал во время боевых заданий в районе Кременной. По словам военнослужащих, ему было непросто на передовой: пес очень боялся обстрелов, поэтому искали возможность перевезти животное в безопасное место.