В Уфе появились три новые улицы

В Демском районе Уфы появились три новые улицы – Акварельная, Набережная влюбленных и Ивана Спатара. Последняя находится между поселками Ветошниково и Романовка и ведет к строящемуся жилому комплексу.

Четырехполосную дорогу начали строить летом прошлого года. Общая сумма затрат составила порядка 260 млн рублей. Улицу назвали в честь легендарного почетного железнодорожника Ивана Спатара, который долгие годы руководил Башкирским отделением Куйбышевской железной дороги.