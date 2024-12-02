Бойца СВО из Нефтекамска наградили медалью Суворова

Участник СВО из Нефтекамска Вадим Викторович Гостенев был награждён медалью Суворова за свои заслуги в боях за Макеевку. Этот указ был подписан президентом 20 октября 2023 года. Награду ему вручил глава администрации города Эльдар Валидов.

Вадим отправился в зону СВО добровольцем в 2022 году, до объявления частичной мобилизации. Он служит стрелком в 90-й танковой дивизии и принимал участие в боевых действиях, в том числе в сражениях за Макеевку. В одном из боёв был ранен гранатой и некоторое время лечился в военном госпитале. Вернувшись домой, устроился на работу в компанию, занимающуюся производством окон и дверей. На вопрос о своей награде он скромно отметил, что это решение командира.

Вадим поделился, что на гражданке у него всё в порядке, и он хотел бы встретиться с сослуживцами.

После церемонии награждения Вадим пообщался с заместителем главы администрации Артуром Фазлыевым, который рассказал о поддержке для бывших участников СВО в адаптации к мирной жизни. Он отметил, что существует фонд «Защитники Отечества» и доступ к помощи профессиональных психологов, чтобы помочь людям справиться с внутренними проблемами. Бывшие участники СВО общаются и поддерживают друг друга, объединившись в братство защитников родины, чтобы делиться опытом и поддерживать новых членов сообщества.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).