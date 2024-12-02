В Уфе снимают короткометражку «Подарок на память»

В Уфе идут съемки короткометражного фильма «Подарок на память». Это история о взаимоотношениях между отцом и дочерью, о том, к чему может привести непонимание. Фильм снимают при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Премьеру планируют в феврале следующего года.

Проживать историю на камеру актерам приходится не один раз. Сцена снимается по несколько дублей. Ради того самого, который затронет сердца зрителей.

По сюжету юная Арина должна выступить с новой песней. Она волнуется и ищет поддержки. Но папы в зале нет. Девочка теряется и в слезах убегает со сцены.

Снимают фильм студенты первого башкирского кинокампуса «Уфасинема». Их обучали с сентября по ноябрь. Готовили специалистов для продюсерского, сценарного, режиссерского, актерского и гримерного цехов. Они работают в команде с артистами. Потому вжиться в роль 10-летней Ясмине было несложно.

На кастинг главной героини прислали свои портфолио около 30 кандидатов. На очный этап прошли пять финалисток. Победила Ясмина.