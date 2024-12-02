В Уфе прошёл музыкальный фестиваль «ЮлдашХит»

В Уфе состоялся музыкальный фестиваль «ЮлдашХит-2024». Таким образом радиостанция «Юлдаш» подвела итоги года. Большой гала-концерт с участием звезд национальной эстрады уже давно стал брендом.

Но выступления – это только часть большого праздника. Традиционно во время концерта награждают победителей в разных номинациях. В одном зале – поэты-песенники, музыканты, аранжировщики и композиторы. Жюри отмечает композиции, завоевавшие наибольшую популярность, молодых певцов и корифеев, внесших вклад в развитие музыки.