Предприятия Башкирии могут получить крупные штрафы

За отсутствие комплексного экологического разрешения предприятия будут штрафовать в стократном размере. Сегодня на оперативном совещании правительства с докладом выступил руководитель Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Так, сегодня 44% предприятий получили разрешение, 23% компаний документы будут выданы до конца года.
Остальные не направили заявление на получение КЭР. При выдаче разрешения надзорный орган оценивает эффективность мер по снижению негативного воздействия работы предприятия на окружающую среду. Срок получения документа истекает 1 января 2025 года.