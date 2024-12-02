Предприятия Башкирии могут получить крупные штрафы

Обращаюсь к руководителям промышленных объектов. До вступления в силу новых требований остаётся совсем мало времени. Логика здесь простая: либо вы оформляете разрешения и вкладываете средства в модернизацию производств, либо будете получать очень высокие штрафы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан