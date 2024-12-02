На Прямую линию с Главой Башкирии поступило почти 3000 вопросов

Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Об этом заявили в Центре управления республикой, где вовсю идет подготовка к одному из главных событий декабря. 3 декабря Радий Хабиров лично ответит на вопросы жителей.
Мероприятие будут транслировать, в том числе, телеканалы БСТ, «Салям» и радиостанция «Юлдаш». Задать вопрос можно сейчас через телеграм-бот «Прямая линия Главы Башкортостана», через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» и на сайте GlavaRB.ru. Как сказали в ЦУР, прием видеовопросов будет завершен в 19:00, а вот текстовые можно будет отправлять до окончания прямой линии.
Как правило, на прямой линии рассматриваются как глобальные вопросы, так и частные. Последние, например, помогают быстро решать различные проблемы бытового характера, хоть это и не уровень главы региона, говорят эксперты. По их словам, в целом такой формат общения важен и для властей, поскольку позволяет выявить болевые точки в регионе.