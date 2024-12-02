На Прямую линию с Главой Башкирии поступило почти 3000 вопросов

Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Об этом заявили в Центре управления республикой, где вовсю идет подготовка к одному из главных событий декабря. 3 декабря Радий Хабиров лично ответит на вопросы жителей.

Мероприятие будут транслировать, в том числе, телеканалы БСТ, «Салям» и радиостанция «Юлдаш». Задать вопрос можно сейчас через телеграм-бот «Прямая линия Главы Башкортостана», через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» и на сайте GlavaRB.ru. Как сказали в ЦУР, прием видеовопросов будет завершен в 19:00, а вот текстовые можно будет отправлять до окончания прямой линии.

С точки зрения тем лидируют у нас дороги, ЖКХ и образование, а с точки зрения муниципалитетов, откуда поступают вопросы, традиционно на первом месте город Уфа.

Дмитрий Черенков, начальник управления Главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям

Как правило, на прямой линии рассматриваются как глобальные вопросы, так и частные. Последние, например, помогают быстро решать различные проблемы бытового характера, хоть это и не уровень главы региона, говорят эксперты. По их словам, в целом такой формат общения важен и для властей, поскольку позволяет выявить болевые точки в регионе.

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