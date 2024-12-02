В зоне СВО служит семейная династия из Башкирии

Среди уроженцев Башкортостана, подписавших контракт с Минобороны, есть и семейные династии. Родные братья, отцы с сыновьями, дедушки и внуки. Поддерживая друг друга, они с честью выполняют задачи специальной военной операции.
Задачу, которую ставит оператор БПЛА мотострелкового полка «Башкортостан», инженеры понимают с полуслова. В своей подземной мастерской на 3D-принтерах они напечатали тысячи единиц различных изделий для дронов и коптеров.
«Макс» и «Скрипач» — одна семья. На СВО пошли друг за другом. Сначала сын подписал контракт, не дожидаясь повестки во время частичной мобилизации, хотя не имел даже армейского опыта. Через месяц его догнал отец. Встреча оказалась неожиданной.
«Макс» начал свою службу оператором-наводчиком боевой машины пехоты. «Скрипач» по распределению попал в гаубично-артиллерийский дивизион полка «Башкортостан», а когда контракт закончился, решил вернуться в подразделение волонтером. Теперь применяет гражданские навыки для поддержки наших ребят на передовой.
Самым тяжелым моментом для отца стало ранение сына на боевом задании. Но он верил, что «Макс» справится и вновь вернется в строй.
Но травмированная рука не позволила ему вернуться в экипаж БМП. Тогда он решил вместе с отцом печатать на 3D-принтерах сбросы и хвостовики для беспилотников, которыми пользуются наши операторы дронов.
Печать необходимых деталей — процесс не быстрый, может длиться до 8 часов. Поэтому, чтобы выполнить заказы дроноводов, мастерская работает практически в круглосуточном режиме.
Семейные династии в башкирских подразделениях не редкость. Но в данном случае интересы России отстаивают сразу три поколения. После окончания срочной службы контракт с Минобороны подписал сын Макса, внук Скрипача. В данный момент он работает на Донецком направлении.