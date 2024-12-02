В зоне СВО служит семейная династия из Башкирии

Среди уроженцев Башкортостана, подписавших контракт с Минобороны, есть и семейные династии. Родные братья, отцы с сыновьями, дедушки и внуки. Поддерживая друг друга, они с честью выполняют задачи специальной военной операции.

Задачу, которую ставит оператор БПЛА мотострелкового полка «Башкортостан», инженеры понимают с полуслова. В своей подземной мастерской на 3D-принтерах они напечатали тысячи единиц различных изделий для дронов и коптеров.

Здесь мы их заполняем поражающими элементами, тротилом, и отправляем в сторону нашего противника. На дронах-разведчиках используются вот такие наконечники для врагов. Мы их заряжаем и скидываем на противника. позывной «Сват»

«Макс» и «Скрипач» — одна семья. На СВО пошли друг за другом. Сначала сын подписал контракт, не дожидаясь повестки во время частичной мобилизации, хотя не имел даже армейского опыта. Через месяц его догнал отец. Встреча оказалась неожиданной.

«Макс» начал свою службу оператором-наводчиком боевой машины пехоты. «Скрипач» по распределению попал в гаубично-артиллерийский дивизион полка «Башкортостан», а когда контракт закончился, решил вернуться в подразделение волонтером. Теперь применяет гражданские навыки для поддержки наших ребят на передовой.

Я занимался этим дома, у меня свои принтеры были, сейчас их сюда привез. Кое-что начальство купило, компьютеры и принтеры. Потихоньку собираемся, хотим выйти на объем серийного производства, чтобы можно было спокойно снабжать тем, что сегодня требуется ребятам на передке. позывной «Скрипач»

Самым тяжелым моментом для отца стало ранение сына на боевом задании. Но он верил, что «Макс» справится и вновь вернется в строй.

Мы как раз были на эвакуации. Дрон-камикадзе прилетел. Попал в башню. Я башней прикрылся, и осколки прошли через руку и ногу. Основные органы не задело. позывной «Макс»

Но травмированная рука не позволила ему вернуться в экипаж БМП. Тогда он решил вместе с отцом печатать на 3D-принтерах сбросы и хвостовики для беспилотников, которыми пользуются наши операторы дронов.

Этот вес 3,5 кг, этот неснаряженный от силы 100 грамм. Снаряженный до 1,5 кг. Соответственно, птичка может тащить такие две гранаты за место вот этой одной. позывной «Макс»

Печать необходимых деталей — процесс не быстрый, может длиться до 8 часов. Поэтому, чтобы выполнить заказы дроноводов, мастерская работает практически в круглосуточном режиме.