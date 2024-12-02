Поддержка садоводов и обновление в скорой помощи: итоги оперативки с Радием Хабировым

За отсутствие комплексного экологического разрешения предприятия будут штрафовать в стократном размере. И срок получения документа истекает 1 января 2025 года. Об этом говорили сегодня на оперативном заседании правительства республики. Это разрешение выдается компаниям за минимальный вред окружающей среде. Поддержка садоводов, новая система работы скорой помощи и брендовые мероприятия региона — о ключевых темах совещания подробнее далее.

Уже по традиции оперативное совещание началось с награждения участника спецоперации. Медаль генерала Шаймуратова Радий Хабиров вручил главе Куюргазинского района Юлаю Ильясову. Он завершил свою службу в зоне спецоперации и возвращается к руководству муниципалитетом.

Год он находился в зоне СВО, выполнял сложные боевые задачи. Мы говорим вам огромное спасибо за то, что приняли такое решение. В ближайшее время вместе с вами обсудим дальнейшее развитие Куюргазинского района. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За отсутствие комплексного экологического разрешения предприятия будут штрафовать стократно. На совещании с докладом выступил руководитель Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Так, на сегодня почти половина республиканских предприятий получили разрешение. 23 процента компаний оформят документы до конца года. Остальные не направили заявление на получения КЭР.

Говорили на совещании о тех, кто воздух точно не загрязняет, — садоводах. В Башкортостане есть отдельная программа поддержки СНТ. С момента ее старта на развитие товариществ было выделено более 500 миллионов рублей. За эти деньги решили вопросы водоснабжения, пожарной безопасности, вывоза ТКО, отремонтировали подъездные дороги к СНТ. К слову, в последнем вопросе сроки проведения зависят в том числе оттого, насколько быстро дорога будет на балансе, а это ответственность глав.

Мы договорились, что даём деньги только тем СНТ, кто привёл в порядок организационные документы и чьи дороги поставили на баланс. Мы не можем тратить бюджетные средства на дороги, которые не стоят на балансе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Новая система автоматизации скорой помощи, которая заработала в этом году, сделала медпомощь более доступной и качественной. К примеру, при разговоре диспетчера с пациентом автоматически определяется его геопозиция. Отображается информация о наличии хронических заболеваний. Такие простые решения позволили сократить время опроса.

Спасибо за работу, она, на самом деле, очень продуманная. Мы все понимаем, насколько чувствительна эта тема для населения. Любая ошибка становится очевидной, и в социальных сетях мы видим справедливое возмущение людей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

«Салават йыйыны» в одноименном районе, фестиваль «Купец» в Стерлитамаке, «Башкорт аты» в Баймакском районе — все эти мероприятия не просто красочные зрелища, это брендовые праздники нашей республики. Таких у нас уже больше 60. Все они направлены не только на туристическое, но и экономическое развитие. С каждым годом, согласно статистике, желающих принять в них участие становится больше.

Первым шагом в процедуре брендирования в культурной сфере стал поиск муниципалитетами уникальных мероприятий, связанных с конкретным явлением, событием, памятником, «местом силы». Каждое из мероприятий – это, прежде всего, целенаправленная работа по сохранению тех или иных традиций народов, проживающих в нашей республике. Амина Шафикова, и.о. министра культуры Республики Башкортостан