Стало известно, как в регионе решаются вопросы с Прямой линии Главы Башкирии

Решение некоторых вопросов происходит буквально сразу или на следующий день. Что-то посерьезнее требует чуть больше времени. Какую обратную связь жители получали по итогам прошлой Прямой линии, подробнее далее.
Спецоперация — главная тема мировой повестки. И уж, конечно, она не могла не отразиться на задаваемых вопросах, будь то от бойцов, их родственников или волонтеров. Команда проекта «Единое сердце» бьется в унисон по всему Бижбулякскому району. Недостатка в людях нет, но не хватало сырья. С просьбой помочь в прошлом году мастерицы обратились на прямую линию главы Башкортостана. Жителей села Николо-Березовка волновало отсутствие современных остановочных павильонов.
Такое видеообращение к Главе Башкортостана оставили жители деревни Мамады Бураевского района. Сейчас газопровод уже проложили.
И куда уж без вопросов благоустройства. Жители Буздяка во время Прямой линии попросили помочь с реализацией проекта «Башкирские дворики».
Наглядный ответ на свой видеовопрос получили и жители Давлеканово.
Даже если вопрос не прозвучал в эфире, на него все равно ответят. Так было с обращением нефтекамских пловцов, у которых появилась своя база для тренировок. А ведь раньше они были вынуждены скитаться в поисках бассейна.
Понятно, что ответить в рамках прямого эфира на все вопросы невозможно физически. Именно поэтому и работа после, как не раз уверял сам глава, не заканчивается. Обратная связь обязательно будет.