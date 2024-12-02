Стало известно, как в регионе решаются вопросы с Прямой линии Главы Башкирии

Решение некоторых вопросов происходит буквально сразу или на следующий день. Что-то посерьезнее требует чуть больше времени. Какую обратную связь жители получали по итогам прошлой Прямой линии, подробнее далее.

Спецоперация — главная тема мировой повестки. И уж, конечно, она не могла не отразиться на задаваемых вопросах, будь то от бойцов, их родственников или волонтеров. Команда проекта «Единое сердце» бьется в унисон по всему Бижбулякскому району. Недостатка в людях нет, но не хватало сырья. С просьбой помочь в прошлом году мастерицы обратились на прямую линию главы Башкортостана. Жителей села Николо-Березовка волновало отсутствие современных остановочных павильонов.

Вы представляете, нашим жителям приходилось дойти до остановки, потом сесть в автобус, приехать в Нефтекамск и там уже решать свои вопросы. Ольга Степкина, жительница с. Николо-Березовка

Такое видеообращение к Главе Башкортостана оставили жители деревни Мамады Бураевского района. Сейчас газопровод уже проложили.

Главе республики Радию Фаритовичу огромное ему спасибо от всех нас, что сразу уже в такую хорошую сторону повернули. Эльвира Тимерзянова, жительница д. Мамады

И куда уж без вопросов благоустройства. Жители Буздяка во время Прямой линии попросили помочь с реализацией проекта «Башкирские дворики».

По правде говоря, я даже не ожидал. Для меня это было как гром среди ясного неба. Мне позвонили, сказали, наше обращение прошло. Наш двор находится при въезде в Буздяк, это, можно сказать, лицо Буздяка. И уже не стыдно даже перед гостями. От лица жителей наших домов хочу выразить огромную благодарность Радию Фаритовичу, его команде за такую оперативную помощь в решении этого нашего вопроса. Азат Галеев, житель с. Буздяк

Наглядный ответ на свой видеовопрос получили и жители Давлеканово.

Тут сараи были, собаки, чего только не было. Парковочных мест вообще не было, здесь всё в грязи было, все в грязи мучались. Мы рады всему, что они здесь нам произвели, чистоту, порядок навели. Деревья вот даже посадили, как мы хотели. Станислав Хисамутдинов, житель г. Давлеканово

Даже если вопрос не прозвучал в эфире, на него все равно ответят. Так было с обращением нефтекамских пловцов, у которых появилась своя база для тренировок. А ведь раньше они были вынуждены скитаться в поисках бассейна.