Из Башкирии отправился первый собственный эшелон с новобранцами

Из Башкортостана к местам несения службы сегодня отправили первый собственный эшелон с новобранцами. Почти двести человек из разных районов республики. Как пояснили в военкомате, прежде рекрутов в воинские части направляли через транзитные вагоны. Сейчас это будет отдельный поезд.

Срочники отправятся на службу в Московский военный округ в сухопутные войска. Среди нынешнего набора было много призывников из северо-востока Башкортостана. Их направят в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику, получат военно-учётную специальность, а после продолжат службу в соответствии с полученной подготовкой.

На перроне новобранцев провожали родные и друзья. Поскольку заходить в вагоны эшелона запрещено, члены семьи передавали посылки через сопровождающих. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут.