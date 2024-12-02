Верховный суд Башкирии перенес заседание по делу Рауфы Рахимовой

Верховный суд Башкортостана перенес на 9 декабря заседание по рассмотрению дела в отношении издателя «Пруфы» Рауфы Рахимовой о дискредитации Российской армии. Такое решение представителя Фемиды связано с тем, что защите необходимо ознакомиться с дополнительными материалами. В частности, с информацией эксперта, в которой опровергаются спорные доводы коммерческой экспертизы, проведенной по заказу медиаменеджера.

В ходе заседания журналисты интернет-СМИ вбрасывали недостоверную информацию о том, что сотрудник полиции, составлявшая протокол в отношении руководителя средства массовой информации, расплакалась. А еще ложно и неверно интерпретировали слова одного из экспертов, который выступал сегодня.