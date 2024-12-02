В Уфе запустили социальное такси

Благодаря этой услуге дети-инвалиды и взрослые инвалиды первой группы смогут бесплатно доезжать до специализированных учреждений. Воспользоваться такой услугой можно четыре раза в месяц.
Прием лекарств и почти ежедневные визиты к врачу. Будни Гузель Нугумановой не похожи на жизнь других мам. У ее единственного сына Артура ДЦП с эписиндромом. Недавно его состояние ухудшилось — начали отниматься ноги.
Ввиду диагноза Артура семье приходится практически каждый день ездить по медицинским и специализированным учреждениям. Сегодня делать это стало проще благодаря социальному такси.
Соцтакси бесплатно возит детей-инвалидов и взрослых инвалидов первой группы в компании сопровождающего. В месяц можно воспользоваться услугой четыре раза. Пока сервис работает только на территории Уфы и аэропорта.
Для такой работы подойдёт не каждая машина. Некоторым клиентам нужно больше места, поэтому сиденья должны свободно отодвигаться. А для перевозки коляски необходим вместительный багажник.
Не только довезти до нужного пункта, но и помочь сесть, подождать, а иногда даже и проводить прямо до двери. Водители здесь тоже особенные. Важны и человеческие качества.
Пока сервис запустили только в пилотном режиме. Возможности улучшения нашли уже в первый день его работы. Так, в министерстве семьи, труда и соцзащиты предложили привлекать дополнительных людей для помощи инвалидам в домах без лифта.
Вызвать социальное такси нужно заранее. Заявку оставляют за три дня по номеру, который вы видите на экране. Сейчас в программе участвуют 7 автомобилей. Скоро появится специальная машина с подъемником для инвалидов-колясочников. На ней смогут перевозить сразу несколько маломобильных клиентов.