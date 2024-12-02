В Уфе запустили социальное такси

Благодаря этой услуге дети-инвалиды и взрослые инвалиды первой группы смогут бесплатно доезжать до специализированных учреждений. Воспользоваться такой услугой можно четыре раза в месяц.

Прием лекарств и почти ежедневные визиты к врачу. Будни Гузель Нугумановой не похожи на жизнь других мам. У ее единственного сына Артура ДЦП с эписиндромом. Недавно его состояние ухудшилось — начали отниматься ноги.

Ввиду диагноза Артура семье приходится практически каждый день ездить по медицинским и специализированным учреждениям. Сегодня делать это стало проще благодаря социальному такси.

Хоть мы и на пенсии, пенсию получаем, но у нас очень много денег уходит на препараты. То есть мы не живем ни один день без препаратов. Ну и на такси тоже денег много уходит. А он у меня на машине очень любит. Хочу сказать спасибо от таких, как мой Артур. Ну и я знаю, что очень много людей в таком положении есть, которые дома вообще, нет возможности, на коляске.

Гузель Нугуманова, мама Артура

Соцтакси бесплатно возит детей-инвалидов и взрослых инвалидов первой группы в компании сопровождающего. В месяц можно воспользоваться услугой четыре раза. Пока сервис работает только на территории Уфы и аэропорта.

Для такой работы подойдёт не каждая машина. Некоторым клиентам нужно больше места, поэтому сиденья должны свободно отодвигаться. А для перевозки коляски необходим вместительный багажник.

Не только довезти до нужного пункта, но и помочь сесть, подождать, а иногда даже и проводить прямо до двери. Водители здесь тоже особенные. Важны и человеческие качества.

Фото №1 - В Уфе запустили социальное такси

Скорее всего, человек должен просто понимать и любить свою работу, наверное. Понимать, что люди с ограниченными возможностями здоровья — это так же естественно, как, скажем, и здоровый человек. Ну, иногда с ним надо быть как с ребенком, где-то помочь, где-то шутками-прибаутками, где-то по-серьезному.

Юрий Крылов, водитель социального такси

Пока сервис запустили только в пилотном режиме. Возможности улучшения нашли уже в первый день его работы. Так, в министерстве семьи, труда и соцзащиты предложили привлекать дополнительных людей для помощи инвалидам в домах без лифта.

Возможно, с вузами такой направленности, как, например, физкультурный, то есть институт физической культуры. Возможно, институт МВД. Где много ребят, мужчин молодых, которые в качестве волонтерства, мы бы это всё заранее проговаривали, вот эта возможность спустить человека. Потому что зачастую это возможно сделать только на руках.

Ленара Иванова, и. о. министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Вызвать социальное такси нужно заранее. Заявку оставляют за три дня по номеру, который вы видите на экране. Сейчас в программе участвуют 7 автомобилей. Скоро появится специальная машина с подъемником для инвалидов-колясочников. На ней смогут перевозить сразу несколько маломобильных клиентов.

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