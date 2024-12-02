В Уфе запустили социальное такси

Возможно, с вузами такой направленности, как, например, физкультурный, то есть институт физической культуры. Возможно, институт МВД. Где много ребят, мужчин молодых, которые в качестве волонтерства, мы бы это всё заранее проговаривали, вот эта возможность спустить человека. Потому что зачастую это возможно сделать только на руках.

Ленара Иванова, и. о. министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан