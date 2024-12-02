«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в домашнем матче

«Салават Юлаев» в очередной раз был сильнее своего соперника. Сегодня на домашнем льду наша команда одолела челябинский «Трактор». На шестой минуте счёт открыл Владислав Ефремов, а увеличил преимущество Михаил Науменков. В том же периоде гости сумели отыграть один гол.