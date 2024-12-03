В Уфе прошёл юбилейный вечер Наили Хамидуллиной

В Уфе прошёл юбилейный вечер заслуженного деятеля искусств республики Наили Хамидуллиной. Педагогу, воспитавшему не одно поколение талантливых музыкантов, исполнилось 85 лет. С момента основания кафедры специального фортепиано и по настоящее время она преподает в Уфимском государственном институте искусств имени Загира Исмагилова.

Более полувека Наиля Хамидуллина передает свое мастерство студентам, которые побеждают на различных конкурсах всероссийского и мирового уровней. И в этот день на сцену вышли ее ученики и друзья. К слову, одной из учениц является руководитель министерства культуры региона Амина Шафикова. Своей наставнице она вручила медаль «За трудовую доблесть».