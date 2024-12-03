Башкирию накроет снег и гололед

Как сообщают синоптики Башгидромета, в Башкирии в ближайшие три дня ожидаются снегопады и гололед.
Сегодня, 3 декабря, по республике местами пройдут небольшие снегопады, возможен гололед. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха колеблется от +1 до -4°С.
В среду, 4 декабря, также будут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Возможен гололед. Ночью температура упадет до -1, -6°С, при прояснениях может опуститься до -11°С. Днем температура будет в пределах +1 до -4°С.
В четверг, 5 декабря, в регионе ожидается небольшой снег, местами умеренный. Гололед в некоторых районах. Ветер будет умеренным, в юго-западном и западном направлении, возможны порывы. Ночью температура составит -2 до -7°С, температура будет колебаться от 0 до -5°С.