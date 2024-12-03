В Башкирии девушка попала в ДТП и потеряла память

В Башкирии в серьёзной аварии пострадала девушка. Инцидент произошёл между посёлками Мирный и Вишневка.
По предварительной информации, водительница не справилась с управлением на заснеженной дороге и допустила съезд в кювет. После аварии девушка не смогла назвать ни своё имя, ни фамилию, ни возраст. Она полностью потеряла память и даже не смогла разблокировать личный телефон.
Благодаря социальным сетям стало известно, что родственников пострадавшей удалось найти. Девушка из Воздвиженки. Ей оказывается необходимая помощь.
Фото: ГАИ РБ.