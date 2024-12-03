В Башкирии 26 мигрантов нарушили закон о пребывании в России

В Башкирии были обнаружены 26 мигрантов, нарушивших миграционное законодательство. Это стало результатом операции «Нелегальный мигрант», проводимой сотрудниками МВД по Стерлитамаку.

Фото №1 - В Башкирии 26 мигрантов нарушили закон о пребывании в России

Как сообщила пресс-служба МВД, у 24 иностранных граждан не было документов, подтверждающих их законное пребывание в России. В связи с этим на них составили административные протоколы. Еще четверо мигрантов были привлечены к ответственности за уклонение от прохождения обязательных процедур миграционного контроля и медицинского освидетельствования.

По решению Стерлитамакского городского суда трое иностранных граждан заплатят штраф в размере 2 тысяч рублей, также одному необходимо заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. 21 мигрант помещен в центр временного содержания с дальнейшим выдворением за пределы РФ в форме принудительного перемещения через госграницу. Им также придется заплатить штрафы.

МВД по РБ

Фото: МВД по РБ.

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