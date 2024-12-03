В Башкирии 26 мигрантов нарушили закон о пребывании в России

Как сообщила пресс-служба МВД, у 24 иностранных граждан не было документов, подтверждающих их законное пребывание в России. В связи с этим на них составили административные протоколы. Еще четверо мигрантов были привлечены к ответственности за уклонение от прохождения обязательных процедур миграционного контроля и медицинского освидетельствования.