Известно, когда Глава Башкирии обратится с посланием к Госсобранию

12 декабря Глава Башкортостана обратится с посланием к региональному парламенту. Об этом сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачёв. В послании руководитель республики обозначит ключевые направления развития на предстоящий год, актуальные вызовы и первоочередные задачи, стоящие перед всеми уровнями управления республикой.
Речь коснётся абсолютно всех сфер жизни, в том числе специальной военной операции, экономики, культуры, социальной сферы и других. Тезисы послания станут основой для деятельности парламента в 2025 году и будут служить ориентирами при разработке законопроектов.