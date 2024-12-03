В Уфе прошёл форум, посвящённый искусственному интеллекту в медицине

В киберцентре БГМУ прошел первый межрегиональный форум, посвященный применению искусственного интеллекта в медицине Neuro-Med. Его участниками стали более 250 специалистов, в том числе из IT-компаний из шести регионов России, а также Латвии и Греции.
Главной темой стали последние достижения в области искусственного интеллекта, его потенциал и ограничения в клинической практике. Лекции, круглые столы, также прошел нейрохакатон, в котором студенты разных университетов создавали инновационные проекты в медицине с помощью нейросетей.