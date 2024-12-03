Участник СВО из Башкирии получил медаль за службу на Кавказе

Участник спецоперации из Башкирии, известный под позывным «Генерал», был награждён медалью «Ветеран боевых действий на Кавказе». Об этом сообщил глава администрации Бураевского района Рушан Гараев.
Ранее «Генерал» служил на Северном Кавказе, а после объявления частичной мобилизации вернулся на фронт для участия на СВО. В данный момент он находится в коротком отпуске, но вскоре вновь вернётся к своим обязанностям.
Гараев подчеркнул, что данная награда является заслуженным признанием мужества и героизма «Генерала», выразив гордость за его храбрость. Он поздравил земляка с этой достойной наградой.
Также глава администрации сообщил о решении передать на фронт автомобиль «Лада Нива» для бойца с позывным «Левша», подчеркивая важность поддержки и заботы о тех, кто рискует своей жизнью в боевых условиях.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: Рушан Гараев, ТГ.